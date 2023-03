Spalletti: «Non credo al giochino di Guardiola che vuole scaricarci pressioni addosso»

A Prime si volge ai tifosi: «Non cediamo alle provocazioni, andiamo in giro per la città solo per festeggiare»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video, al termine della sfida di Champions contro l’Eintracht

«Questo è un grande risultato, è chiaro che ce lo godiamo insieme ai tifosi, ma resta fondamentale mantenere l’atteggiamento che hanno avuto stasera perché all’inizio non siamo stati qualitativi come sempre. però siamo stati lucidi come la testa»

Dicono che il Napoli è la squadra più forte d’Europa, ha detto Guardiola, la rende orgoglioso?

«No. Non mi rende niente, è un giochino che si conosce, quello di mettere le pressioni addosso agli altri e quindi non mi rende orgoglioso. Come puoi paragonare una squadra che spende tutti quei soldi con Napoli? Serve per giochino, per cui ti mettiamo là e sicuramente devi cadere»

Un grande traguardo

«Se in tutta la storia del calcio Napoli non c’eravamo riusciti a raggiungere questo traguardo vuol dire che è difficile»

Osimhen

«Osimhen è un calciatore fortissimo che a volte ha delle interpretazioni da solista e poi deve cominciare. legare con la squadra. Lo sta facendo e lo ha fatto contro l’Atalanta e noi siamo contenti»

Ti ha sorpreso l’Eintracht?

«All’inizio abbiamo eroso qualche linea di passaggio, ci venivano addosso e non riuscivamo a fare blocco squadra loro invece avevano una grande densità nel campo. Nel secondo tempo meglio perché Kvara e Politano hanno capito di dover entrare in campo e abbiamo trovato più possibilità di uscita. Però anche nel primo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni che potevamo sfruttare, un po’ anche dipeso dalla tattica di Glasner che lì ci aveva aspettato quasi sempre e qui ha fatto più pressione perché voleva ribaltare il risultato»

Osimhe ha detto che avete tutto per giocarvela

«È giusto che abbiamo tutto per giocarcela»

Ha una preferenza per le avversarie

«Fate voi»

«Siccome abbiamo raggiunto un traguardo storico, non andiamo a rovinarlo in giro per la città, cerchiamo di essere del livello del traguardo che abbiamo raggiunto lasciando da parte qualsiasi tipo di provocazione ci possano mettere davanti»

ilnapolista © riproduzione riservata