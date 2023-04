Giraldez, l’allenatore del grande Barcellona femminile, lavorava da Decathlon

El Paìs racconta la sua storia di tenacia e passione. «È la persona più competitiva che abbia mai conosciuto», dice Zubizarreta

Quando un giornalista ha chiesto a Markel Zubizarreta, direttore sportivo del Barcellona, quale potesse essere una storia ispirazionale e unica nel suo genere, la sua risposta è stata «Parla con Jona». Jona è l’abbreviazione di Jonatan Giraldez, trentatreenne originario di Vigo che in questo momento allena una delle squadre più forti del panorama calcistico femminile: il Barcellona di Alexia Putellas, vincitrice del pallone d’oro.

Jona arriva a Barcellona molto presto, lasciando la città di Vigo per raggiungere l’altro lato della costa a soli 19 anni. Tuttavia, questo non è il racconto di un nuovo Maradona, perché Jona non ha niente di speciale dal punto di vista tecnico. Tutto ciò che è nelle sue mani è la grande determinazione, che va oltre il campo.

Comincia a lavorare con le associazioni umanitarie. Poi nei bar per sei euro l’ora. Infine, ha lavorato nelle grandi catene, da Decathlon a Leroy Merlin.

Tutto questo per completare gli studi da analista e preparatore atletico. E oggi, scrive El Pais, “in tutte le competizioni il Barcellona femminile è protagonista. Così sono riuscite a vincere 60 partite consecutive in campionato”.

Jonatan Giraldez e la svolta della sua carriera

La vita di Giraldez cambia una volta conseguiti gli studi e conclusasi con un master sul calcio. Il Barcellona gli offre 200 euro per diventare il preparatore atletico delle giovanili della selezione femminile under 16 e under 18.

«L’avrei accettato anche gratis», spiega Jona.

«È la persona più competitiva che abbia mai conosciuto», dice Zubizarreta a El Pais. Giraldez ha portato con sé negli spogliatoi del Barcellona femminile la sua mentalità.

«Quando sono arrivato al Barça, non si festeggiavano i gol in allenamento. Nemmeno le partite vinte. Oggi, invece, festeggiano le vittorie e si arrabbiano quando perdono. Questo è sentire il calcio», dice Marc Vives, direttore tecnico delle catalane.

Proprio oggi il Barcellona femminile di Giraldez ha vinto la partita d’andata contro il Chelsea per 1-0, a Londra. La trama perfetta per un vero film che documenta l’impegno, la forza di volontà e l’agonismo.

ilnapolista © riproduzione riservata