Galtier accusato di razzismo: «Al Nizza disse che in squadra c’erano solo neri e musulmani»

Su Le Parisien le accuse dell’ex direttore sportivo del club francese, Fournier, in una mail inviata ai suoi dirigenti la scorsa stagione

Piove sul bagnato in casa Psg per Christophe Galtier. Dopo l’eliminazione in Champions per mano del Bayern Monaco e la deludente stagione, l’allenatore francese è stato accusato dall’ex direttore sportivo del Nizza Julien Fournier di commenti razzisti e discriminatori durante l’ultima stagione passata al Nizza.

Galtier: “Troppi musulmani e neri in squadra”

I fatti risalirebbero all’inizio della scorsa stagione (la 2021-22) e sono riportati dallo stesso Fournier, il quale tramite una mail inviata al giornalista indipendente Romain Molina e Rmc Sport, accusa l’attuale allenatore dei parigini di commenti razzisti e discriminatori sui giocatori avuti in forza al Nizza. Riporta Le Parisien:

In una mail inviata alla fine della scorsa stagione al management di Ineos, e più precisamente a Dave Brailsford, il proprietario del Nizza, l’ex direttore sportivo dice di più. Racconta una scena che secondo lui risale al 9 agosto 2021, cioè all’inizio della stagione. Christophe Galtier è poi arrivato nel mio ufficio e ha salutato suo figlio che mi ha detto: «Puoi verificare con mio padre quello che ti ho detto». Una volta che il suo agente/figlio se n’è andato, ho detto a Christophe della discussione che avevo appena avuto e gli ho chiesto se tutto questo fosse vero. Poi ha risposto che sì e che dovevo prendere in considerazione la realtà della città, e che in effetti non potevamo avere così tanti neri e musulmani nella squadra”.

“Hai costruito una squadra di feccia”

L’ex dirigente rincara la dose, sottolineando un altro evento occorso stavolta in un colloquio avvenuto con il figlio del mister del Psg, nonché suo agente, John Valovic-Galtier:

“Ho incontrato su sua richiesta il figlio e presunto agente dell’allenatore, il 9 agosto, cioè 2 giorni dopo la prima giornata di campionato giocata in casa contro lo Stade de Reims. (…) Mi ha parlato della situazione insostenibile di suo padre dicendo le seguenti parole: «Julien, non va bene, mio padre piangeva ieri, non te ne rendi conto». Gli chiedo di cosa si tratta e mi spiega che questa squadra non gli assomiglia, che non possiamo continuare così. Gli ho chiesto di motivare le sue parole in modo che potessi capire meglio e mi ha detto: hai costruito una squadra di feccia. (…) Ci sono solo neri e metà della tua squadra è alla moschea il venerdì pomeriggio. Ho detto al signor John Valovic-Galtier che ero indignato dai suoi commenti e gli ho chiesto di lasciare immediatamente il mio ufficio”.

Vedremo dove porteranno queste accuse e se tutto ciò che Fournier ha scritto e riportato verrà confermato. Certo è che Galtier, in quel di Parigi, non se la sta passando di certo bene.

ilnapolista © riproduzione riservata