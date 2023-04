Distorsione alla caviglia per Politano. Infrazione della testa del perone per Mario Rui

Mentre Simeone recupera cresce il numero degli infortunati del Napoli. Rrahmani ha una lieve distorsione della caviglia destra

Il Napoli è tornato subito in campo a Castel Volturno oggi dopo la partita di Champions giocata ieri contro il Milan al Maradona.

Dopo la gara col Milan in Champions League, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma domenica a Torino per la 31esima giornata di Serie A. Coloro che sono scesi in campo ieri dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in campo e palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di attivazione, hanno svolto lavoro su cambi di direzione con conclusione in porta e partita a campo ridotto.

Il Napoli ha fatto sapere anche le condizioni degli infortunati e anche di Mario Rui e Politano che si sono fermati ieri sera alla mezz’ora del primo tempo lasciando il posto a Lozano e Olivera

Simeone ha svolto lavoro individuale in campo. Mario Rui si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro. Anche Politano si è sottoposto ad accertamenti che hanno riportato una distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Rrahmani lieve distorsione della caviglia destra. Domani riposo la ripresa è fissata per venerdì.

