Di Lorenzo è l’unico difensore in serie A ad aver fatto più di 2 reti sia in campionato che in Champions

Nei Big-5 tornei europei sono solo quattro i difensori con 2+ reti in campionato e in Champions League: Di Lorenzo, Pavard, Guerreiro e Mbemba.

Il Napoli si porta in vantaggio sul Lecce al 18esimo minuto della prima frazione di gioco, l’autore della rete è il capitano Giovanni Di Lorenzo. Sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, cross potente di Kim sul primo palo per il capitano partenopeo: colpo di testa potente che si infila sotto il sette. Con questo gol il difensore azzurro si regala una preziosa statistica in suo favore.

Come riporta Opta infatti il capitano del Napoli infatti è l’unico difensore attualmente in Serie A con 2+ gol in campionato e 2+ gol in Champions League; nei Big-5 tornei europei sono solo quattro i difensori con 2+ reti in campionato e in Champions League : Di Lorenzo, Pavard, Guerreiro e Mbemba.

2+2 – Giovanni Di Lorenzo è l’unico difensore attualmente in Serie A con 2+ gol in campionato e 2+ gol in Champions League; nei Big-5 tornei europei sono solo quattro i difensori con 2+ reti in campionato e in UCL: Di Lorenzo, Pavard, Guerreiro e Mbemba. Elite.#LecceNapoli pic.twitter.com/7oVvwgBvON — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 7, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata