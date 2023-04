De Laurentiis: «Il bus con i calciatori? Per sicurezza è meglio festeggiare nello stadio»

«La città è diventata estremamente matura e cosciente del successo che sta riscuotendo in tutto il mondo»

All’incontro in prefettura ha partecipato anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

«Sono soddisfatto della modalità di prevenire piuttosto che curare, in passato mai fatte queste riunioni per organizzare e non lasciare al caso accadimenti che possono scaturire quando si festeggia. Ci sono state altre occasioni in passato per festeggiare, come la Coppa Italia e la Supercoppa. Questa è una città che ama molto festeggiare, ma bisogna farlo in totale sicurezza. Ci fa molto piacere vedere come la città sia diventata estremamente matura e cosciente del successo che sta riscuotendo in tutto il mondo, al di là del calcio. Il mio plauso a chi sovrintende all’organizzazione e alla gestione della festa».

De Laurentiis continua, a proposito del bus in giro per la città:

«Vogliamo evitare che il calcio Napoli aggiungesse caos al caos, quindi ritengo che eventuali festeggiamenti devono iniziare e terminare nello stadio Maradona».

«Ho visto delle strade addobbate con l’essenza della napoletanità, con immagini di De Filippo, Troisi, Maradona, i calciatori, c’è sempre la supremazia della bellezza che tanti decantano. I nostri concittadini vivono già da tempo questo evento come un evento che gli appartiene, il terzo scudetto, anche dopo molte delusioni, su cui evitiamo di discutere… cari concittadini, date ancora una volta al mondo la dimostrazione che a Napoli si può vivere con bellezza e serenità e si può credere di essere straordinari come la città dimostra da secoli».

