De Laurentiis chiede 10mila poliziotti per la festa scudetto. Previsti 3 milioni di spese (CorMez)

Ieri vertice in Prefettura. La festa sarà dislocata su più piazze, il costo ripartito tra Regione, Comuni e industriali. Il presidente lavora ad una diretta tv

Ieri, in Prefettura, a Napoli, si è tenuto un incontro operativo in vista della festa per lo scudetto della squadra di Luciano Spalletti. Erano presenti, oltre al prefetto e al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il questore Giuliano e i vertici delle forze dell’ordine, il sindaco Manfredi e l’assessore comunale alla Sicurezza, esponenti della Regione Campania, il direttore generale della Asl Napoli 1, Ciro Vedoliva, il direttore del servizio 118, Giuseppe Galano, il presidente della Unione industriali, Costanzo Jannotti Pecci.

Il Corriere del Mezzogiorno dettaglia i contenuti della riunione e le prime decisioni sul tavolo. Innanzitutto, la scelta di delocalizzare i festeggiamenti in più piazze cittadine.

“Oltre piazza del Plebiscito, saranno impegnate piazza Mercato, la piazza di Scampia e un’area di parcheggio a Bagnoli”.

Non solo: per evitare che arrivi un numero spropositato di tifosi in città, si immagina di organizzare anche eventi di intrattenimento tra Portici, il lungomare di Castellammare di Stabia, Pomigliano d’Arco, Nola e l’area del mercato ortofrutticolo di Giugliano, oltre che a Caserta, Aversa e Benevento.

Un’organizzazione che richiederà diversi milioni di euro di spesa. Il quotidiano scrive:

“De Laurentiis avrebbe calcolato almeno tre milioni che potrebbero provenire dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli e dagli altri Comuni coinvolti nel programma delle iniziative, oltre che dagli industriali che si candiderebbero a sostenere come sponsor i costi delle manifestazioni”.

Occorre anche un notevole dispiegamento di forze dell’ordine.

“Si sta ragionando sul personale delle forze dell’ordine da impiegare. Si parla di almeno cinquemila tra agenti di polizia, carabinieri e finanzieri, ai quali — molto probabilmente — si affiancherà una folta presenza di militari dell’Esercito. De Laurentiis ha chiesto prioritariamente che sia fornita la migliore copertura a difesa della incolumità collettiva (occorrerebbero — secondo lui — almeno 10mila agenti) e in particolare per i calciatori azzurri che avranno bisogno di essere scortati per spostarsi da una piazza all’altra”.

De Laurentiis sta lavorando anche a favorire una diretta televisiva della festa.

“Entro fine mese, de Laurentiis riferirà se sarà raggiunto un accordo con uno dei network televisivi nazionali per la trasmissione in diretta della cerimonia di premiazione della squadra e del programma di manifestazioni”.

Il Napoli ha anche intenzione di organizzare uno spettacolo di fuochi d’artificio.

“Secondo le prime indiscrezioni, la società sportiva calcio Napoli, al fischio di fine partita (parliamo dell’ultima

gara di campionato) avrebbe in animo di allestire uno spettacolo di fuochi d’artificio a cornice della cerimonia ufficiale che si terrà all’interno dello stadio Maradona. Il presidente avrebbe già commissionato una piattaforma mobile piuttosto ampia che farà da palcoscenico, con circa 20 mila persone che potranno assistere alla festa direttamente dal campo, oltre i 50 mila che affolleranno gli spalti”.

Giovedì prossimo, al Viminale, si terrà la riunione del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica per predisporre le dovute misure organizzative in vista dei festeggiamenti.

