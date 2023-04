Tafferugli in Curva B: De Laurentiis potrebbe essere sentito come teste in Procura (Repubblica)

Il presidente oggi parteciperà ad un vertice in Prefettura per discutere di Napoli-Milan e delle strategie per la festa scudetto

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe essere convocato come teste in Procura dopo i tafferugli di domenica sera tra i tifosi partenopei in Curva B. Lo scrive La Repubblica Napoli.

“Un appuntamento al Viminale, il vertice in prefettura e molto probabilmente anche una convocazione come teste in Procura. Dopo i tafferugli di domenica sera in Curva B, il caso ultras finisce in cima all’agenda del presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis”.

Ieri De Laurentiis ha annunciato che avrebbe incontrato il ministro dell’interno Piantedosi per un confronto sul tema della violenza nel calcio. Repubblica scrive:

“Oggi de Laurentiis è atteso in prefettura alla riunione del comitato per l’ordine pubblico convocata dal prefetto Claudio Palomba. Si parlerà sia di quanto accaduto nei giorni scorsi, sia delle strategie da mettere in campo in vista del finale di stagione: dalla gara di Champions League del 18 aprile contro il Milan, alla gestione dei festeggiamenti in caso di vittoria dello scudetto”.

Intanto, sul fronte dell’inchiesta aperta dalla Procura dopo gli scontri di domenica sera, il quotidiano scrive che

“è stato convalidato l’arresto di uno dei due tifosi aderenti alla sigla “Ultras 72″ bloccati dalla Digos in ” flagranza differita” per rissa e porto di oggetti atti ad offendere. Il giudice ha concesso all’indagato i domiciliari, nelle prossime ore sarà esaminata anche la posizione del secondo arrestato. Il pool coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Amato sta lavorando anche per verificare se, all’ombra della protesta della tifoseria organizzata sull’applicazione del regolamento d’uso dello stadio Maradona, si stia muovendo anche un tentativo di esercitare pressioni sulla società per provare a mettere le mani sui possibili affari legati alla straordinaria stagione disputata dalla squadra guidata da Luciano Spalletti”.

La Digos diretta da Antonio Bocelli sta visionando i filmati.

“Nel frattempo sono scattati altri 4 Daspo per gli incidenti del 15 marzo, prima della partita Napoli-Eintracht”.

