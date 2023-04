Dazn, per i prossimi cinque mesi sconto dell’80% per il canale su Sky

Da Calcio e Finanza: in concomitanza col periodo estivo.

Lo scontro tra Sky e Dazn è cominciato nel 2021, quando la piattaforma streaming ha acquistato i diritti per il nostro campionato con un contratto valido fino al 2024. Dopo le prime lamentele degli abbonati sui disservizi e i primi “ci scusiamo per il disagio” durante la visione delle partite, ora pare stia ingranando senza dare particolari problemi. Mentre Sky appare in una fase di crisi e declino, Dazn sta prendendo sempre più piede nel mondo dello sport e chissà che non arriverà ad abbracciare altri ambiti. La nuova offerta proposta dal servizio nato nel Regno Unito dà la possibilità agli abbonati di accedere a “Zona Dazn” sul canale 214 di Sky con l’80% di sconto per i prossimi cinque mesi. Il canale conterrà eventi esclusivi, contenuti extra sullo sport e le sette partite di Serie A trasmesse in ogni giornata di campionato. Nella mail inviata agli abbonati è specificato:

“Per te che guardi tutte le partite su Dazn, se hai anche un abbonamento Sky TV e un decoder Sky puoi aggiungere il canale Zona Dazn a solo 1 € al mese (invece di 5 €) per i primi 5 mesi, se lo attivi entro l’11 aprile”.

L’opzione è valida sia per chi ha già un abbonamento Dazn (la versione Standard con sei dispositivi registrabili e massimo due in contemporanea, solo sotto la stessa rete internet; la versione Plus con sette dispositivi registrabili e massimo due in contemporanea, anche sotto due reti internet differenti), sia per chi vuole abbonarsi al servizio; è necessario essere, inoltre, clienti Sky con un decoder e un abbonamento attivo. Per attivare l’operazione, occorre eseguire i seguenti passaggi:

Vai nella sezione “Il Mio Account” di DAZN

Clicca su “Aggiungi a 1€ al mese per 5 mesi”

Inserisci il tuo Codice Cliente Sky (lo trovi nel tuo Fai da te Sky o nella tua app My Sky)

