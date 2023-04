Osimhen si allena anche a Pasqua

L’attaccante del Napoli ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra i piedi nelle scarpette su un campo di calcio

In attesa del responso degli esami strutturali, che decideranno la sua presenza o meno in campo per Milan-Napoli di Champions League, l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, si è allenato anche a Pasqua.

Sui social, Osimhen ha pubblicato una storia in cui inquadra i piedi ben calzati nelle scarpette da calcio e inequivocabilmente impegnati sull’erba di un campo da gioco. Osimhen ha trascorso anche la giornata libera ad esercitarsi, nelle sue manovre di riavvicinamento al campo, in vista, si spera, dell’andata dei quarti a San Siro.

Oggi la Gazzetta era piuttosto pessimista. Il quotidiano sportivo parlava di possibile indisponibilità di Osimhen almeno all’andata. Non perché il nigeriano non stia bene, ma perché lo staff del Napoli non intende rischiarlo a poche partite dalla fine del campionato.

Intanto Osimhen scalpita. Come dichiarato da Spalletti post Lecce-Napoli, l’attaccante nigeriano vorrebbe giocare sempre, anche quando è in macchina. Per ora si accontenta di un allenamento e dello scatto pubblicato sui social.

