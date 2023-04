Che vergogna. Le strade azzurre mentre il Maradona parlava e cantava rossonero

Le colpe, le cause, i motivi, i narcisismi, i sermoni, sono espressioni di un masochismo tutto napoletano. L’amore si dimostra non si professa.

🤨 Lo schiaffo che brucia di più è aver lasciato i ragazzi giocare da ospiti in casa loro. Le strade azzurre mentre il Maradona parlava e cantava rossonero. Le colpe, le cause, i motivi, i narcisismi, i sermoni, sono espressioni di un masochismo tutto napoletano. L’amore si dimostra non si professa.

🧐 La foga agonistica del Milan si riversa su una squadra che è scesa in campo con motivazioni diverse. Ci hanno letteralmente mazziato, avevano una stagione da salvare loro, noi ne abbiamo una da concludere perché manca ancora tanto, troppo…

🤨 Politano insultato si inceppa; Smeone ha avuto un solo pallone; Il nostro centrocampo era in balia di un’assenza che ha pesato oltre il dovuto: Victor è l’ansia per gli avversari: dall’inizio alla fine.

😘 L’esultanza della riserva belga milanista sotto ai propri tifosi era, forse, per il Televideo: “Ma come? Vale solo tre punti, credevo diciassette…”Il percorso fa la differenza, gli exploit sono illusori.

😳 Gli occhi affamati erano solo quelli di Kvara e di Marittiello. Piotr si è seduta sulle gambe di Tonali. Troppo teneri per una piazza folle.

😒 Dopo trentatré anni si sogna ad occhi aperti. Dopo Trentatré anni ci saranno generazioni che potranno vivere qualcosa di mai visto prima. Dopo trentatré anni abbiamo visto andare via, lasciarci, persone con il desiderio di vivere ciò che sta accadendo. Ed invece? Aria di contestazione contro chi ha costruito un giocattolo che mai abbiamo avuto prima!

👊 Ha ragione chi pretende di tifare liberamente; Ha ragione chi chiede lumi al Questore ma non si può dividere un ambiente in un momento del genere. La partita è stata senza storia ma chi si preoccupa dimostra di non aver capito nulla di questa squadra.

Una giornata in meno alla nostra Primavera…

Sempre e Comunque

Forza Napoli

