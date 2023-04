Calvo: «Aspettiamo il 19 da mesi. Capiremo quali saranno gli obiettivi per il prosieguo della stagione»

A Sky Sport: «Stiamo facendo varie ipotesi sulla prossima stagione. La proprietà è solida e questo ci rende meno difficile la programmazione»

Il Chief Football Officer della Juventus, Francesco Calvo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio della partita contro lo Sporting Lisbona:

“Queste sono vigilie particolari soprattutto per noi dirigenti. I giocatori pensano al campo e non parlano di cose extra. Ad oggi non abbiamo sensazioni, aspettiamo il 19 per vedere quello che accadrà: è una data che attendiamo da mesi, lì capiremo quali saranno i nostri obiettivi per il prosieguo della stagione, oltre alla Coppa Italia e all’Europa League”.

Come si fa a programmare la prossima stagione? Calvo:

“Stiamo facendo varie ipotesi sulla prossima stagione. La proprietà è solida e questo ci rende più facile, o meno difficile, la programmazione per l’anno prossimo”.

Come ha trovato la squadra?

“I ragazzi sono carichi e tranquilli. Lo Sporting Lisbona è in serie positiva da undici partite, ha eliminato l’Arsenal ed è una squadra forte: i nostri giocatori sono consapevoli che essere ancora in corsa per un trofeo è una cosa che deve renderli orgogliosi e per questo sono motivati”.

Un commento su Vlahovic? Calvo:

“E’ al centro del nostro progetto per il futuro e non ci sono dubbi. Deve ancora esprimere molte qualità: aldilà del clamore mediatico che si genera intorno a lui, vediamo quotidianamente quanta voglia ha di migliorarsi e ciò ci lascia sereni per il futuro. Questo non è forse il suo miglior momento con la Juventus, ma siamo fiduciosi per il futuro”.

