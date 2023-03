Calvo: «Rabiot e Di Maria? Ci sono ancora tante incognite sul nostro futuro»

A Dazn: «Il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni? Non abbiamo sensazioni, è importante avere una data perché avremo delle certezze»

Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della partita contro l’Inter.

“E’ il momento di invertire la rotta, siamo determinati e concentrati. Il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni il 19 aprile? Oggi non abbiamo sensazioni, è importante avere una data perché avremo delle certezze, è una data in coincidenza con una partita importante però abbiamo il tempo di prepararci”.

Calvo su Di Maria:

“Siamo felici che si sta esprimendo al meglio, aveva qualche problema prima del Mondiale e ora finalmente sta bene. Sul futuro ha avuto parole d’affetto per la Juventus, anche in una stagione complicata i campioni stanno bene qui. Quando avremo qualcosa da annunciare lo annunceremo”.

Soulè e Fagioli titolari, c’è stato un grande lavoro?

“Un grande lavoro, oggi giochiamo con tre nati dopo il 2000 in campo. Abbiamo cinque giocatori in rosa che provengono dalla Next Gen, è un motivo di orgoglio. Sta dando risultati importanti, siamo orgogliosi per la Juventus”.

Rabiot in scadenza, il futuro?

“Rabiot è un giocatore molto forte, poche settimane fa ha fatto delle dichiarazioni riguardo a quanto sta bene alla Juventus. Lui sa quanto teniamo a lui, ci sono ancora tante incognite sul nostro futuro. Nelle prossime settimane parleremo con tutti i giocatori”.

