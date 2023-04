Barcellona-Negreira, Laporta catalogava le fatture all’arbitro alla voce “pubbliche relazioni” (El Mundo)

Lo scandalo dell’arbitro pagato. Il quotidiano spagnolo ha avuto accesso ai conti dei primi sette anni della presidenza Laporta

Continua lo scandalo del Barcellona per i pagamenti all’ex arbitro José María Enríquez Negreira. Di recente sono emersi nuovi dettagli legati ai versamenti per le società di Negreira. In particolare, pare che le fatture inviate attraverso le società Dasnil e Nilsad per “consulenza tecnica” e “pubbliche relazioni” siano state mischiate alla contabilità di biglietti per i calciatori, maglie commemorative e regali.

Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo che ha avuto accesso ai conti del Barcellona ndei primi sette anni di presidenza Laporta (2003-2010). E sono venute fuori le varie fatture di Negreira per le sue società. Durante la prima stagione, l’ex arbitro ha fatturato 145.758 euro, aumentando il fatturato a 152.186 euro due stagioni dopo. Il 13 gennaio 2006 il Barça ha pagato 52.500 euro, inserendo nella contabilità un orologio per la “Signora Figueroa”. Per la finale di Champions League di quell’anno, alle società di Negreira sono arrivati 54.400 euro con la denominazione “inviti di Parigi”. Nel 2009/10 l’ex arbitro è riuscito ad arrivare a 573.398 euro di versamenti totali.

In una ricerca più approfondita è emerso che l’allora vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri (Cta) aveva addebitato 20.385 euro il 6 agosto 2008 con la Nilsad per “consulenza” ed erano state bloccate altre spese riguardanti la prima squadra del Barcellona; in merito a ciò, lunedì prossimo Laporta si troverà a testimoniare. Nel 2018, inoltre, Negreira ha inviato due dichiarazioni dei redditi al club, in cui ha ammesso di essere stato ricattato in cambio di “favori e confidenze”. L’Agenzia delle Entrate ha chiesto al Barcellona le fatture di questi pagamenti per iniziare un’ispezione più approfondita. Nonostante le indagini stiano andando avanti dal 2010, solo ora si scopre che il Barça ha pagato in totale 7,5 milioni di euro a Negreira in quasi due decenni.

A seguito della denuncia degli ex presidenti Rosell e Bartomeu per corruzione sportiva, lunedì prossimo Laporta darà spiegazioni in una conferenza stampa.

ilnapolista © riproduzione riservata