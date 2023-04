AS Roma, che ne sarà di Wijnaldum? Riscatto solo ad una condizione

Il campionato di Serie A è quasi giunto al termine e l’AS Roma non ha ancora preso una decisione sul centrocampista olandese Wijnaldum.

Sono giorni decisivi per il futuro di Georgino Wijnaldum, il centrocampista olandese di proprietà del Psg, ma in prestito alla Roma. La sua permanenza nella Capitale è legata a quella del suo tecnico Mourinho, che spingerebbe per il pagamento della clausola del valore di 8 milioni.

Tuttavia, il club giallorosso sta tentando di abbassare il prezzo, in quanto il giocatore è stato fermo ai box per circa sei mesi. Il calciatore olandese dovrà ricevere 7 milioni di euro entro il 2024, anno di scadenza del suo contratto con il club parigino. Le cifre sono decisamente superiori ai parametri dell’AS Roma, che tenterà di proporre a Wijnaldum un contratto ad una cifra leggermente più alta, ma spalmata in massimo tre anni. Il rendimento dell’olandese (fino ad ora 12 presenze, 2 gol e 1 assist) può fare la differenza.

ilnapolista © riproduzione riservata