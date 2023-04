Allegri: «Siamo in attesa della sentenza, poi la metteremo da parte e penseremo allo Sporting»

A Sky Sport: «L’obiettivo è importante e non semplice. Lo Sporting ha eliminato l’Arsenal. Non pensiamo all’andata, ma che è sfida secca»

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in vista del ritorno dei quarti di Europa League contro lo Sporting Clube de Portugal.

“Siamo in attesa. Sapevamo che oggi era una giornata importante, sia per la sentenza e il suo esito, ma soprattutto per preparare al meglio la partita di domani. Una volta che sapremo il verdetto lo metteremo da parte e penseremo alla gara, l’obiettivo è importante e non semplice, lo Sporting ha eliminato l’Arsenal. Non pensiamo all’andata ma che è sfida secca”.

Szczesny, Rabiot e Chiesa giocheranno?

“Szczesny è a posto, sta bene. Rabiot è disponibile, ha fatto tutto l’allenamento. Mi sono rimasti due dubbi, uno a metà campo e uno davanti”.

Uno è Chiesa?

“Sì”.

Che linea difensiva adotterà? Allegri:

“Domani sarà diverso che col Sassuolo, lo Sporting ha i tre esterni davanti molto alti. Non è però questione di difesa a tre o quattro quanto di disponibilità e non voler concedere loro certi palloni”.

Che partita vi aspettate da loro? Allegri:

“Bisogna avere personalità, velocità e serenità, la partita è lunga e ci darà difficoltà, loro sono un’ottima squadra per organizzazione”.

ilnapolista © riproduzione riservata