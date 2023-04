Allegri: «De Laurentiis? Mi aveva cercato, prima di Spalletti. Io ho fatto delle scelte diverse»

In conferenza: «Non ho nulla da recriminare. Abbiamo fatto una buona partita contro un Napoli forte che ha meritato lo scudetto»

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo la gara persa contro il Napoli all’Allianz Stadium.

Ci spiega il suo labiale finale?

«No non ho nulla da recriminare, Fabbri ha arbitrato in maniera perfetta. Noi dobbiamo rimanere sereni per mercoledì. Abbiamo fatto una buona partita contro un Napoli forte che ha meritato lo scudetto»

Servirà questa prestazione per battere l’Inter? Cosa pensa della grazia a Lukaku? Allegri:

«Con l’Inter sarà una partita diversa. Dobbiamo esser bravi a riprendere l’energie. Per quanto riguarda Lukaku il mio pensiero conta zero. Noi dobbiamo accettarla in totale serenità. Le energie che abbiamo ci devono servire per vincere le partite sul campo».

Un giudizio su Soulè?

«Stasera sono molto contento. Soulè e Miretti hanno fatto una buona partita, Rugani e Gatti lo stesso. Potevamo sfruttare meglio situazioni nel primo tempo, fa parte dei miglioramenti della squadra da fare. La prestazione è stata buona, da una parte sono contento dall’altra un po’ meno perché abbiamo preso un gol da polli».

Una prestazione da cui ripartire?

«Sono molto fiducioso di quello che stiamo facendo non era facile. Mi spiace perché abbiamo perso la quarta partita nelle ultime 5 in campionato. Dopo il gol di Di Maria la partita doveva finire 0-0».

L’ha fatta arrabbiare il comportamento di Cuadrado sul gol?

«Era posizionato serenamente e siamo stati leggeri nella parte in cui hanno preso il pallone».

Si aspettava questo Napoli dopo la Champions?

«Il Napoli ha già vinto lo Scudetto. È una squadra forte e non ho nulla da rimproverare ai ragazzi».

De Laurentiis ha detto che l’aveva cercata prima di Spalletti. Era un suo obiettivo quello di allenare il Napoli?

«Non so cosa abbia detto di preciso. Mi aveva cercato e io ho fatto delle scelte completamente diverse».

