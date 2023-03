Tudor non cita mai il Napoli: «Il Psg superiore a Inter e Juve, la Ligue1 più intensa della Serie A»

A L’Equipe: «Empoli-Strasburgo, lo Strasburgo vince con ampio margine; lo stesso il Reims contro Lo Spezia. In Francia c’è molto più ritmo»

L’allenatore del Marsiglia, Igor Tudor, ha parlato anche di Serie A nell’intervista concessa a L’Equipe. Secondo l’ex tecnico del Verona, infatti, il campionato francese sarebbe superiore a quello italiano in diversi aspetti, uno di questi è l’intensità. Tudor afferma che la Ligue 1 è un campionato emozionante e con giocatori ricchi di talento. Non cita mai il Napoli. Quando fa il paragone col Psg, ricorre a Juventus e Inter. Di seguito le sue parole:

Hai seguito la Ligue 1 prima di venire?

«Onestamente, molto poco. In Italia guardiamo più alla Spagna e all’Inghilterra. La Francia è meno considerata e questo è un errore. Perché quando inizi a guardarla davvero, cambi completamente idea. È un campionato emozionante, con stadi bellissimi, giocatori di talento, e se dovessi descriverlo, direi che è super difficile».

Secondo Tudor le squadre dal sesto posto in poi, in Francia, sono nettamente superiori a quelle italiane con eccezione di Juve e Inter:

«Qui c’è il Psg, che in Italia non ha equivalenti, perché oggi è al di sopra dell’Inter o della Juve. Poi ci sono tre o quattro squadre che, in termini di rosa, possono avere più qualità in Italia, rispetto ai loro equivalenti francesi. Ma dal 6 ° posto all’ultimo, è più forte qui. Se domani c’è Empoli-Strasburgo, lo Strasburgo vince con ampio margine; il Reims contro Lo Spezia, il Reims vince con ampio margine. Quando vai a giocare a Reims, vedi tre o quattro giocatori che vorresti portare con te, stessa cosa a Strasburgo. Mentre se sono l’Inter e gioco con l’Empoli o Lo Spezia, non prendo nessuno. C’è una lacuna che in Francia non si trova».

In Francia c’è più ritmo ed infatti la Premier fa spese in Francia, sostiene Tudor:

«L’altra differenza fondamentale è che in Francia c’è molto più ritmo. Perché la tipologia dei giocatori è diversa, qui sono più giovani e più fisici. In Italia l’intensità non c’entra nulla. Gli inglesi, comprano giocatori dal Lorient, non giocatori dall’Italia, il che significa che qui ci sono giocatori che hanno le qualità per integrarsi nel miglior calcio».

