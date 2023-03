Torino-Napoli, all’Olimpico 10mila tifosi del Napoli: hanno acquistato biglietti in ogni settore

Ne scrivono Repubblica e la Gazzetta. La trasferta arriva dopo due mesi di stop per gli scontri in autostrada. Lo stadio sarà colorato di azzurro

I tifosi del Napoli tornano in trasferta dopo il blocco di due mesi imposto dal Viminale per gli scontri sull’Autostrada A1 tra romanisti e napoletani. A Torino è prevista un’onda azzurra, scrive la Gazzetta. Difficile quantificare il numero esatto di tifosi del Napoli presenti all’Olimpico. Sono stati acquistati biglietti in ogni settore. La Gazzetta parla di 5mila tifosi attesi. La Repubblica si spinge fino a 10mila.

La rosea scrive:

“Tra l’altro oggi all’Olimpico Grande Torino è attesa anche un’onda azzurra. Difficile da quantificare, perché i tifosi partenopei hanno comprato biglietti in ogni settore. Saranno almeno cinque mila”.

La Repubblica rilancia:

“Alla fine la partita più serena e dunque più godibile sarà Torino-Napoli, perché se la giocano due squadre soddisfatte di sé. Il Grande Torino sarà per metà partenopeo (sono almeno diecimila i biglietti venduti ai tifosi azzurri), ma i granata inseguono l’Europa e non vogliono fare sconti a Spalletti, che ormai è sempre più filosofo:

«Mi devo affrettare perché ho 64 anni e di tempo non ne ho molto». Ma ne avrà abbastanza per il suo primo scudetto, mentre per la Champions chissà: anche lui deve aspettare che passi aprile, anche se forse sarà l’unico che guarderà al campionato con gli stessi occhi di prima”.

Il Corriere del Mezzogiorno:

“Ci saranno circa diecimila cuori azzurri, 1500 nel settore ospiti e altri sparsi sulle gradinate dell’Olimpico di Torino, con un folto blocco nei Distinti”.

In conferenza stampa, ieri, l’allenatore del Napoli ha parlato del ritorno dei tifosi in trasferta.

«E questo renderà tutto più bello. Io ho temuto per la squalifica di due mesi dei nostri tifosi. I giocatori hanno bisogno di quello orecchio “pieno”. A volte provoca più reazione una spinta del pubblico che un mio urlo o consiglio».

