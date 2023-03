Ten Hag e Klopp contro i cori sui disastri dell’Heysel e Hillsborough

I due tecnici in conferenza stampa: «Voglio che i tifosi creino un’atmosfera elettrica ma senza sfociare in cori che nel calcio non trovano posto»

Erik ten Hag e Jürgen Klopp hanno chiesto di porre fine ai cori sui disastri dell’Heysel e di Hillsborough in conferenza stampa. Tra le due tifoserie c’è sempre stata una grande rivalità, tra le più importanti in Premier League, e domani si sfideranno in campionato. Di seguito le parole di Ten Hag e Klopp:

Ten Hag ha dichiarato:

«La rivalità tra Manchester United e Liverpool è una delle più grandi nel calcio. Tutti la amano e c’è sempre grande passione dei tifosi quando le due squadre si incontrano, ma ci sono limiti che non dovrebbero essere oltrepassati. È inaccettabile utilizzare le tragedie nel calcio. I responsabili danneggiano non solo la reputazione dei nostri club ma anche la propria e della loro città. A nome mio, dei nostri giocatori e del nostro staff, chiediamo ai nostri tifosi di concentrarsi sul sostenere la squadra domenica e di rappresentare il nostro club nel modo giusto».

Klopp ha aggiunto:

«Uno dei motivi principali per cui la rivalità tra Liverpool e Manchester United è così speciale è che è molto intensa. Ma allo stesso tempo quando la rivalità diventa troppo intensa si può andare incontro a episodi spiacevoli. Non ne abbiamo bisogno. Voglio che i tifosi creino un’atmosfera elettrica ma senza sfociare in cori che nel calcio non trovano posto. Dimostriamo il lato positivo di questa rivalità tra due grandi del calcio internazionale».

ilnapolista © riproduzione riservata