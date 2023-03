Damascelli: fu una fortuna per Adl non andare in Champions dopo Verona. Puntò su Spalletti

Sul Giornale torna sulle parole di Maksimovic e sul pareggio col Verona quando in panchina c’era Gattuso. Adl si scansò Allegri

Sul Giornale, Tony Damascelli scrive che anche se la sconfitta del Napoli contro la Lazio sembra aver rilanciato il giochino di chi prova a dire che il campionato può riaprirsi, il vantaggio della squadra di Spalletti è troppo netto e l’incapacità delle inseguitrici troppo evidente perché ciò accada. Inutile illudersi, scrive: il Napoli vincerà il campionato. Non è successo niente.

Damascelli commenta anche le parole di Maksimovic, che in un’intervista a Tuttomercatoweb.com ha parlato del pareggio con il Verona di due anni fa: se il Napoli fosse andato in Champions, ha detto l’ex difensore del Napoli, sulla panchina azzurra sarebbe arrivato Allegri. Il fatto che non sia accaduto, scrive Damascelli, dimostra ancora una volta quanto è fortunato De Laurentiis, che poté così puntare su Spalletti. E scansarsi Allegri.

“Attesa per la sfida mondiale Dybala-Di Maria ma non si conoscono le scelte di Allegri che, stando a una confessione ritardata di Maksimovic, sarebbe arrivato al Napoli se la squadra di Gattuso non avesse pareggiato con il Verona, così mancando la qualificazione alla Champions in favore della Juve di Pirlo che fu però liquidato per lasciare il posto proprio al livornese. Retroscena che forse spiega la confusione che regnava nel vertice bianconero ma anche la contemporanea fortuna di De Laurentiis che puntò su Spalletti”.

A Tuttomercatoweb.com, Maksimovic ha dichiarato:

«In quel momento se fossimo andati in Champions sarebbe arrivato Allegri come allenatore. E so tramite alcune persone che lui aveva chiesto il mio rinnovo. Poi non so come sarebbe andata nella realtà, a me dissero così».

