Spalletti: «Kvaratskhelia ha segnato un gol alla Maradona»

La conferenza di Spalletti:

Dobbiamo riuscire tutti a ritrovare quelle stelle che ci consentirebbero di vivere momenti indimenticabili. Bisogna imparare a mantenere i piedi per terra, poi le partite vanno giocate. Anche quest’anno l’Atalanta sta facendo un campionato importante con coraggio, mentalità. Motivo in più per fare i complimenti ai nostri calciatori. Pressione continua, come se dicessero: vediamo chi è più bravo.

Kvaratskhelia

Mi sembra più importante fargli i complimenti per la qualità che ha giocato, si è presentato due volte a un metro dal portiere. Ha fatto un gol degno di Maradona, questa volta si può dire, qualità di toccare palla nello stretto. Rapidità di esecuzione in tutti questi tocchi ravvicinati, quando ti punta diventa immarcabile

«Kim è recuperabile per il Francoforte, Meret bisogna vedere. Non sentiva bene il polso nel riscaldamento. Bisogna vedere come si evolve, che direzione prenderà questo dolore.

Napoli grande secondo tempo

«Nel primo tempo eravamo troppo sporchi nella costruzione del gioco. La squadra è brava a sterzare e poi a riportare dall’altro lato. Nel secondo tempo è aumentata la pulizia, si ha più tempo per renderla più giocabile. Fa tutto parte di un modo di stare in campo. Quando si mette insieme tutto, diventa uno spettacolo. Nella mia carriera ho avuto belle squadre da un punto di vista della costruzione. Abbiamo fatto grandi partite anche in anni diversi, ma questa vittoria mi fa più piacere di tutte».

