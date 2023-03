Spalletti: «Ho confermato la formazione perché a volte chi è abituato a giocare titolare ha difficoltà a subentrare»

Spalletti spiega a Dazn le decisioni di formazione e chiarisce: «Non è facile cambiare»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio della sfida contro l’Atalanta

Conferma la formazione vista con la Lazio

«Sì la confermo perché abbiamo avuto la possibilità di lavorare qualche giorni in più in questo periodo e abbiamo sempre cinque sostituzioni perché oramai le gare si giocano in 16 calciatori e ci sono anche quelli che sono abituati a giocare dall0inizo e ci sta che a metterli dopo non sono bravi. Non è facile cambiare»

