Sarri: «Cosa dobbiamo fare di diverso rispetto all’anno scorso? Scendere in campo» 

Nel prepartita di Napoli-Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. A Sarri è stato chiesto il motivo per cui abbia schierato Vecino in formazione. Sarri ha parlato dello straordinario momento del centrocampista.

«Vecino è in un momento in cui dimostra di avere grande energia sia in allenamento che in partita, non ho voluto rinunciare al suo vigore. L’atteggiamento che dovremo avere in campo? Deve essere il nostro».

La partita dell’anno scorso? L’avete rivista e analizzata per cercare di fare meglio? Cosa dovrete fare di diverso dall’anno scorso?

«Dobbiamo scendere campo, l’anno scorso non siamo nemmeno scesi in campo. Dobbiamo giocare con coraggio e personalità: se gli avversari sono più forti, pazienza, ma dobbiamo giocare».

