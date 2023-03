Sarri carica la Lazio: «Non saremo la vittima sacrificale, andiamo lì con la faccia di c… All’attacco»

Il discorso allo spogliatoio: «Ci possono stare gli errori, si può anche perdere, ma dobbiamo credere alla vittoria sino in fondo»

Il Messaggero scrive che Sarri ha caricato la Lazio in vista dell’impegno di campionato contro il Napoli. Il tecnico ha parlato alla squadra invitandola a tenere alta la concentrazione. Bisogna credere alla vittoria, ha detto, non saremo la vittima sacrificale del Napoli. Il quotidiano romano scrive anche che oggi Sarri non parlerà in conferenza stampa pre-partita.

“Stavolta Sarri sfida ogni tempo con la sua Lazio: «Non saremo la vittima sacrificale, andiamo lì con la faccia di c… All’attacco. Ci possono stare gli errori, si può anche perdere, ma dobbiamo credere alla vittoria sino in fondo». Così Maurizio ha caricato la squadra a Formello. Oggi non parlerà in conferenza, ha già detto tutto nello spogliatoio”.

I precedenti della Lazio con il Napoli non sono favorevoli. E anche Sarri, da ex, ha vinto solo una volta, contro il Napoli, quando guidava la Juventus.

“I biancocelesti hanno perso le ultime 5 trasferte all’ex San Paolo. Da quando Sarri ha lasciato Napoli, ha vinto solo una volta ha vinto da ex ed era sulla panchina della Juventus. Solo ko dal suo sbarco alla Lazio, pesa ancora il crollo all’andata di quest’anno all’Olimpico. Ma Sarri non ha intenzione di cambiare atteggiamento”.

Lo ha confermato ieri Casale che, squalificato, non giocherà domani contro il Napoli al Maradona. Casale si dice rammaricato perché avrebbe volentieri sfidato Osimhen, che definisce un attaccante fortissimo.

«Ci ha detto che dobbiamo mettere in difficoltà gli azzurri, giocando da Lazio e mi dispiace che non ci sarò perché avrei voluto affrontare Osimhen, un attaccante fortissimo».

