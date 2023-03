Il pm Santoriello lascia l’inchiesta contro la Juventus

La decisione di Santoriello è stata presa dopo le polemiche delle scorse settimane intorno ai video, risalenti ad alcuni anni fa, in cui si professava, tra l’altro, tifoso del Napoli e anti Juventus

Il pubblico ministero Ciro Santoriello, della procura di Torino, ha deciso di astenersi dal sostenere l’accusa nel processo alla Juventus. La decisione di Santoriello è stata presa dopo le polemiche delle scorse settimane intorno ai video, risalenti ad alcuni anni fa, in cui si professava, tra l’altro, tifoso del Napoli e anti Juventus:

«Sì lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso seguo il Napoli, come pubblico ministero sono anti-juventino, ossia contro i ladrocini in campo».

In passato La Stampa lasciò capire che, per quanto l’opzione fosse remota, Santoriello avrebbe potuto abbandonare l’inchiesta Prisma:

“potrebbe autonomamente scegliere di fare un passo indietro rispetto alla titolarità del fascicolo, rimettendo le deleghe relative all’indagine che condivide con il pm Mario Bendoni e l’aggiunto Marco Gianoglio. Ipotesi remota ad oggi e molto probabilmente rispedita al mittente se dovesse concretizzarsi”.

Si apprende dal Corriere dello Sport che la procura continuerà ad essere rappresentata dagli altri due magistrati del Pool, tra cui il procuratore aggiunto Marco Gianoglio. Si terrà il 27 marzo l’udienza preliminare per l’inchiesta Prisma sui conti della Juventus, che dovrà stabilire se il club bianconero (inteso come persona giuridica) e 12 indagati (Agnelli, Nedved, Paratici, Arrivabene, Re, Bertola, Cerrato, Gabasio, Roncaglio, Vellano, Boschetti e Grossi) andranno a processo.

ilnapolista © riproduzione riservata