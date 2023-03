Quanto vale Kvaratskhelia? Ogni giorno di più, questo è chiaro (Marca)

Il georgiano, di fronte a un groviglio di difensori bergamaschi, ha inventato un gran gol, che si aggiunge alla sua collezione. La vittoria è stata sua

Quanto vale Kvaratskhelia? Ogni giorno di più, questo è chiaro, scrive Marca, che commenta la vittoria del Napoli sull’Atalanta, e soprattutto il gran gol segnato da Kvara, che ha messo a sedere tutti i difensori bergamaschi per la rete del vantaggio. Il pomeriggio sembrava essere iniziato in salita per l’infortunio di Meret nel prepartita e per la resistenza opposta dalla squadra di Gasperini nella prima frazione di gioco, finché non è apparso lui: Kvara.

“Finché non è apparso Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, di fronte a un groviglio di difensori bergamaschi, inventa un gran gol per spezzare la partita. Uno in più per la collezione degli ‘highlights’. La vittoria è stata sua”.

Ora il Napoli si concentrerà sulla Champions League, dove mercoledì affronterà l’Eintracht Francoforte con un pezzetto di quarti già in tasca. La cosa sorprendente della squadra di Spalletti, scrive il quotidiano spagnolo, è il modo in cui mostra di saper recuperare ogni volta, dopo uno stop.

“Gli uomini di Spalletti, che avevano appena perso contro la Lazio, dimostrano in questa stagione un’enorme capacità di recupero dalle battute d’arresto. Nella prima partita del 2023 ha perso a Milano contro l’Inter… e ha vinto le otto partite successive. Ora hanno risposto allo 0-1 di venerdì scorso con una nuova vittoria. Lo ‘scudetto’, a meno di un dramma storico, è del Napoli”.

Una menzione speciale anche per Rrahmani, autore del secondo gol del Napoli. Marca lo definisce il perfetto erede di Albiol, un difensore silenzioso che plasma la difesa.

“La vittoria contro l’Atalanta, tra l’altro, è stata completata da Rrahmani: 2-0. Un difensore centrale che eredita il ruolo di Albiol. Il difensore ‘silenzioso’ che plasma la difesa”.

A questo punto la domanda è lecita: quanto vale Kvara? La risposta è chiara: ogni giorno di più.

“Quanto vale Kvaratskhelia? Ogni giorno di più, questo è chiaro. Per il georgiano di Tbilisi sono già 11 gol e 11 assist nella stagione d’esordio in Italia. Alcuni, tremendamente decisivi come questo contro l’Atalanta”.

ilnapolista © riproduzione riservata