Pogba ha una lesione all’adduttore: venti giorni di stop, rientrerà ad aprile

Paul Pogba resterà fuori dal campo per almeno 20 giorni. Oggi il centrocampista della Juventus è stato sottoposto agli esami strumentali necessari dopo l’infortunio di ieri. Il responso è: lesione all’adduttore. La Gazzetta dello Sport scrive che lo stop sarà di almeno 20 giorni.

Il club bianconero ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni del suo giocatore:

“Paul Pogba ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra e ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

Finora Pogba ha giocato solo 35 minuti su 37 partite. Una stagione che avrebbe dovuto rilanciarlo si è trasformata invece in una lenta agonia. Non si è quasi mai visto in campo.