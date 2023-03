Per il rinnovo di Spalletti basta un clic, ma ci sta che se ne parli a fine stagione (CorSport)

De Laurentiis può far scattare l’opzione che si riservò nell’estate del 2021. Occorrerà iniziare a pensare anche a Giuntoli, che scade nel 2024

A fine stagione il Napoli dovrà discutere con Luciano Spalletti del suo rinnovo. Il Corriere dello Sport scrive che basterebbe un click per farlo scattare.

“La società che appena un anno fa ha avuto il coraggio di (ri)mettersi in discussione e di guardare il calcio dal buco della propria serratura dovrà accomodarsi di nuovo e soprattutto con se stessa e meditare: il contratto di Luciano Spalletti, lo stilista di una rivoluzione tecnica tout court, l’ideologo che se ne è stato fuori dalla massa, ha continuato a recitare a soggetto, ha imposto il proprio calcio e l’ha sistemato al centro del villaggio. È vero, ed anche chiaro, basterebbe un clic, un invio o una semplice operazione tecnologica per far scattare l’opzione che De Laurentiis si riservò nell’estate del 2021, però stavolta, quando la Storia sta spalancando le proprie pagine ad un’impresa che non ha precedenti, ci sta che ci si accomodi, ci si guardi in faccia e si chiacchieri un po’”.

Non solo Spalletti. Bisognerà anticipare i tempi anche per Giuntoli, scrive il quotidiano sportivo. Il suo accordo si concluderà il 30 giugno del 2024. È lui l’architetto del Napoli capolista in Serie A.

“Non c’è fretta, con lui ce ne sarebbe persino di meno, ma occorre evitare che intorno al diesse – lanciatosi anche in una full immersion di inglese, utile per allargare le proprie conoscenze e però pure per dilatare le proprie frontiere – possano cominciare ad agitarsi eventuali pretendenti”.

