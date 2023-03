Otto mesi fa De Laurentiis non poteva mettere il naso fuori da Dimaro, oggi lo osannano (Gazzetta)

All’inaugurazione della prima cattedra universitaria dedicata alle regole del calcio c’erano Gravina e Casini, ma le attenzioni sono state tutte per lui

Presente all’inaugurazione della prima cattedra universitaria dedicata alle regole del calcio, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha offuscato tutti i presenti, a partire dalle istituzioni del calcio come il presidente della Figc Gabriele Gravina e il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. La Gazzetta dello Sport racconta le attenzioni riservate a De Laurentiis durante il convegno, l’ovazione del pubblico, gli applausi. E ricorda che, solo otto mesi fa, il presidente De Laurentiis non poteva nemmeno mettere il naso fuori dal ritiro del Napoli, per via della contestazione che serpeggiava tra i tifosi. Il pezzo della Gazzetta dello Sport è firmato da Maurizio Nicita, che scrive:

“Sarà la prima cattedra universitaria italiana sulla “Giuridicità delle regole del gioco del calcio” e all’università Vanvitelli per l’inaugurazione ci sono professori – il titolare Guido Clemente di San Luca, il direttore del dipartimento Raffaele Picaro, e Andreana Esposito, presidente del corso di laurea — e anche dirigenti del calcio – i presidenti di Figc e Lega, Gravina e Casini -, ma le attenzioni sono tutte per Aurelio De Laurentiis: l’aula magna è gremita di studenti, che sono anche tifosi e lo accolgono con applausi. Il presidente del Napoli otto mesi fa non poteva mettere il naso fuori dal ritiro del Napoli per una contestazione più che strisciante. Oggi è osannato e addirittura c’è un boato quando afferma: «Champions o scudetto? Io mi auguro entrambi!». Per poi aggiungere scaramanticamente: «A furia di dirlo ci portiamo jella da soli. Bisogna essere silenziosi, le onde negative si propagano»”.

