Osimhen: «Vincere la Champions? Non abbiamo limiti, seguiamo il nostro allenatore e andiamo avanti»

A Prime Vide: «Sappiamo di aver fatto bene fin qui, vedremo cosa ci riserverà il sorteggio, abbiamo chance di fare bene. Futuro? Non ci penso».

Nel post partita di Napoli-Eintracht 3-0, l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. Osimhen ieri è stato autore di una doppietta. Il terzo gol, invece, lo ha firmato Piotr Zielinski su rigore. Queste le parole di Osimhen:

«È una vittoria bellissima, abbiamo fatto la storia di questo club e sono felice di aver contribuito a portare a casa il risultato. Vogliamo goderci il momento e guardare avanti. Vincere la Champions? Noi continuiamo a sognare, non abbiamo limiti, seguiamo il nostro allenatore e andiamo avanti. Sappiamo di aver fatto bene fin qui, vedremo cosa

ci riserverà il sorteggio, abbiamo chance di fare bene. Futuro? Non ci penso».

Quella di ieri è stata la prima doppietta di Osimhen in Champions. Tra l’altro, il nigeriano aveva segnato anche nella partita di andata. Dopo il secondo gol, ieri, non ha potuto festeggiare perché si è fatto male il polso, dopo che il braccio gli era rimasto sotto il corpo nel momento in cui aveva calciato in porta. Il Maradona, ovviamente, ha tremato. Ma Osimhen si è rialzato ed è tornato a giocare con una vistosa fasciatura al polso, nonostante il dolore.

Con la doppietta di ieri Osimhen è arrivato a 23 gol in 28 partite in tutte le competizioni.

