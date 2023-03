I giocatori del Napoli con le Nazionali: Lozano in gol e sconfitta per Ostigard contro la Spagna

Successo per Politano e Di Lorenzo contro Malta. Assist di Lobotka contro la Bosnia

In attesa della ripresa del campionato nella sfida contro il Milan, i giocatori del Napoli impiegati con le rispettive nazionali continuano a giocare. Nella giornata di ieri sono scesi in campo: Ostigard (Norvegia), Rrahmani (Kosovo), Lobotka (Slovacchia), Politano e Di Lorenzo (Italia) e Lozano (Messico).

Ostigard ieri è uscito sconfitto con la sua Nazionale nella partita di qualificazione ad Euro 2024 contro la Spagna. La gara è terminata 3-0 in favore degli spagnoli ed il centrale del Napoli ha giocato tutta la partita.

L’altro difensore centrale, Amir Rrahmani, ha raccolto solo un pareggio nella partita tra Kosovo e Israele. Partita terminata 1-1.

Un altro dei nazionali del Napoli è Stanislav Lobotka che ieri sera è riuscito a vincere con la Slovacchia contro la Bosnia per 2-0. Vittoria importante per gli slovacchi in chiave qualificazione con il centrocampista del Napoli che mette a segno un assist in partita.

Successo anche per Politano e Di Lorenzo che con l’Italia battono Malta per 2-0. Politano ha giocato tutta la partita mentre Di Lorenzo è stato sostituito prima dell’inizio del secondo tempo di gioco.

In gol, su rigore, Hirving Lozano che partecipa al pareggio del suo Messico contro Jamaica valida per la Concacaf Nations League. Partita terminata per 2-2 e Lozano ha giocato l’intera partita.

