Osimhen potrebbe diventare il primo calciatore del Napoli a vincere scudetto e titolo di capocannoniere

La Gazzetta ricorda che nemmeno Maradona ci riuscì. L’ultimo ad aver centrato il duplice obiettivo, in Italia, è stato Ibra, 14 anni fa

Victor Osimhen potrebbe diventare il primo calciatore della storia del Napoli a vincere contemporaneamente scudetto e titolo di capocannoniere. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Mai nessuno c’è riuscito prima, nel Napoli, nemmeno Maradona, Cavani e Higuain.

“Fra i tanti record che Victor Osimhen sta abbattendo a suon di gol e prestazioni straordinarie ce n’è uno assolutamente unico per Napoli. Quasi certamente sarà il primo azzurro in assoluto a vincere scudetto e titolo di cannoniere in Serie A. Infatti da Diego Armando Maradona a Edinson Cavani a Gonzalo Higuain – gli altri ad aver vinto la classifica marcatori con la maglia del Napoli – nessuno ha vinto il titolo. O almeno Maradona ha alternato le cose senza centrare la doppietta. E sarebbe anche il primo calciatore africano re dei goleador: nemmeno grandi attaccanti come George Weah e Samuel Eto’o ci sono riusciti con il Milan e l’Inter. E proprio con la doppietta di domenica Victor ha eguagliato a 21 reti il miglior campionato del camerunese in nerazzurro”.

Per risalire ad un capocannoniere vincitore anche dello scudetto bisogna andare a ritroso di 14 anni. Il duplice obiettivo fu centrato da Zlatan Ibrahimovic con la maglia dell’Inter, quando c’era Mourinho in panchina, l’anno prima del triplete. Se si va ancora più indietro nel tempo, a centrare la doppietta sono stati solo Shevchenko, Trezeguet, Van Basten, Platini e il danese Nielsen del Bologna, restando solo agli stranieri negli ultimi 60 anni. Di questi, tre hanno vinto il Pallone d’oro.

