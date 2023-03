A fine stagione De Laurentiis proporrà il rinnovo a Osimhen e Kvara (CorSport)

Il nigeriano ha già chiarito che si siederà con il club per trovare una soluzione che soddisfi tutti. Più agevole il prolungamento del georgiano

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha l’intenzione di blindare Osimhen e Kvara per resistere all’attacco delle big che presumibilmente, a fine stagione, proveranno a contendersi i due gioielli azzurri sul mercato estivo, a suon di milioni. Il Corriere dello Sport scrive che De Laurentiis proporrà ad entrambi il rinnovo. Mentre per Kvara la questione dovrebbe scivolare in modo semplice, Osimhen ha già chiarito che se ne parlerà alla fine del campionato per cercare di trovare una soluzione che soddisfi tutti. Una cosa è certa: il presidente intende provare a trattenerli, per resistere agli attacchi delle grandi d’Europa.

A proposito di Osimhen, il quotidiano sportivo scrive:

“è inevitabile accostarlo al Psg o al Manchester United o al Newcastle, che ci ha provato veramente con cento milioni diciotto mesi fa: però pure le strade che portano al paradiso sono lastricate di buone intenzioni e Aurelio De Laurentiis, che nella sua vita si è anche saputo opporre al colore dei soldi, avrebbe intenzione di riprovarci ancora, per costruire un ciclo partendo dalle certezze”.

La tentazione di De Laurentiis, scrive il CorSport, è di difendere ad oltranza il suo Napoli in Italia e in Europa. Ecco perché a fine stagione lavorerà ai rinnovi di entrambi i suoi due calciatori.

“L’estate delle riflessioni sta per arrivare e Osimhen le ha annunciate con sincerità insolita per questo mondo («alla fine della stagione parlerò con i miei agenti, con il club e troveremo la soluzione migliore») e De Laurentiis ha un piano che lo stuzzica, ma tanto. Quando questo campionato finirà, evitando di lasciarsi travolgere dall’entusiasmo ma senza perderlo di vista, Adl proporrà ad Osimhen di rinnovare, per stringere un patto tra di loro e con la città”.

Più semplice la questione Kvara: il suo rinnovo con il Napoli, scrive il quotidiano sportivo, dovrebbe essere più agevole di quello del collega.

“Con Kvara, che è appena arrivato, sembra più agevole evitare insidie, che però in qualche modo andranno prevenute attraverso una chiacchierata con il management dall’esterno già inserita nell’agenda presidenziale, che ovviamente è ricca di appuntamenti”.

