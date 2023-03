Nunzia De Girolamo: «Ho avances da tante donne. Alcuni feticisti dei piedi farebbero di tutto per me»

Al Messaggero: «In politica è stata durissima. Ero una giovane donna, meridionale e berlusconiana, e quindi i pregiudizi si sprecavano».

Il Messaggero intervista Nunzia De Girolamo. Nata a Benevento nel 1975, è stata deputata del Popolo della libertà (poi di Area Popolare e FI) per due legislature, dal 2008 al 2018. Dal 2013 al 2014 è stata ministro delle Politiche

agricole alimentari e forestali nel governo Letta. Nel 2019 ha partecipato a “Ballando con le stelle”. Dal 21 gennaio

di quest’anno è al timone della terza stagione del talk show “Ciao Maschio”, in onda su Rai1.

Più facile stare in Parlamento o in tv? De Girolamo:

«In politica è stata durissima. Ero una giovane donna, meridionale e berlusconiana, e quindi i pregiudizi si sprecavano. In tv, con questi precedenti, all’inizio ho trovato un muro: tanti pensavano che se avessero soltanto

parlato con me si sarebbero in qualche modo schierati politicamente. La svolta c’è stata con Ballando. Lì mi sono mostrata per quello che sono: una persona normale. È più facile stare in tv. La politica è molto più cattiva del piccolo schermo».

La De Girolamo chiacchiera in studio solo con uomini. Le viene chiesto cosa ha capito dell’universo maschile.

«Che al contrario di noi donne sapete essere complici in maniera straordinaria. E che vi rappresentate sempre e soltanto al meglio. A tutti chiedo di descriversi con tre aggettivi e nessuno, vecchi e giovani, ne sceglie mai uno così e così. Mai».

Racconta di essere corteggiata sia dagli uomini che dalle donne.

«Ho avances dagli uomini ma anche da tante donne. Oggi ho ricevuto una lettera da una ragazza lesbica in cui c’era scritto che io sono il suo ideale di donna. E ho anche tanti feticisti dei piedi che farebbero di tutto per me, anche se ho un 42 non proprio da Cenerentola».

Nel 2018 ha dichiarato un imponibile – relativo al 2017, quando era parlamentare – di 101 mila 118 euro: quest’anno di più o di meno? De Girolamo:

«Ho la partita Iva, alla fine in tasca resta pochissimo… Non lo so, onestamente. So risparmiare ma ho un pessimo rapporto con i soldi, le banche, gli estratti conto. A occhio finora non ho guadagnato in tv, come quando ero parlamentare».

