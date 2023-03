Kvaratskhelia sarà premiato nel prepartita di Napoli-Milan, ricevendo così il terzo premio nella sua prima stagione in Serie A. Mai nessuno ci era riuscito prima

Per ben tre volte nell’arco della sua prima stagione in Serie A, Kvicha Kvaratskhelia ha vinto il titolo di Player Of The Month (POTM). La prima nomina è stata nel mese di Agosto, all’esordio del georgiano in maglia azzurra. Nelle sue prime apparizioni, faceva brillare gli occhi dei tifosi napoletani con i suoi dribbling e goal. Per la seconda volta consecutiva nel 2023, Kvaratskhelia riesce a superare la concorrenza e farsi eleggere a miglior giocatore del mese.

“Il premio EA SPORTS Player Of The Month di marzo è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli – Milan, in programma domenica 2 aprile 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, superando campioni del calibro di Minjae Kim (Napoli), Armand Laurienté (Sassuolo), Adrien Rabiot (Juventus) e Destiny Udogie (Udinese).

La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 25ª alla 27ª della Serie A TIM 2022/2023″.

In quelle tre partite, il Napoli affrontava il Torino e l’Atalanta, dove Kvicha si dimostrò determinante realizzando 2 reti e 1 assist.

Questo titolo si aggiunge a quelli di Minjae Kim (Settembre 2022) e Victor Osimhen (Gennaio 2023). Diventa così il quinto POTM vinto da un giocatore del Napoli. Un premio meritato per il georgiano se si considera il grande impatto dato negli ultimi due mesi. Nel mese di febbraio, infatti, il numero 77 era stato autore di grandi prestazioni: 3 goal e 1 assist nel mese di febbraio.

ilnapolista © riproduzione riservata