Napoli-Milan, Mario Rui e Politano in vantaggio su Olivera e Lozano (CorMez)

Il Milan proverà ad asfissiare le fonti di gioco del Napoli, come ha fatto la Lazio. Spalletti dovrebbe opporre la coppia Di Lorenzo-Politano

Domenica si gioca Napoli-Milan al Maradona. Il Corriere del Mezzogiorno prova a immaginare quale sarà la formazione che sceglierà l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, per affrontare la squadra di Stefano Pioli. Il Milan viene da un solo punto racimolato nelle ultime tre gare di campionato contro Fiorentina, Salernitana e Udinese. Pioli non avrà a disposizione Messias e Kalulu, mentre il Napoli ha ritrovato Giacomo Raspadori, pronto a candidarsi come arma in più a disposizione per il tour de force degli azzurri nel mese di aprile. È rientrato dall’impegno in Nazionale anche Bereszynski che però sta lavorando per recuperare dall’infortunio rimediato in Nazionale e ieri ha svolto allenamento a parte. Lui stesso ha escluso di poter essere a disposizione per la partita di domenica.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“Spalletti proporrà il solito Napoli, Mario Rui e Politano sono in vantaggio su Olivera e Lozano. Il Milan proverà ad asfissiare le fonti di gioco del Napoli, a stringere il campo, cercherà di seguire l’esempio della Lazio di Sarri magari ripartendo sulla catena di sinistra formata da Theo Hernandez e Leao. Spalletti dovrebbe opporre la coppia Di Lorenzo-Politano che ha ben figurato anche con l’Italia di Mancini. A Castel Volturno oggi dovrebbero esserci tutti, anche Osimhen, Anguissa, Kvaratskhelia, Kim, gli ultimi a rientrare”.

Oggi il tecnico del Napoli tornerà a pensare al Milan.

“Il pensiero fisso di Spalletti è continuare a tenere il suo gruppo lontano dalla festa che di è fatto già iniziata tra i vicoli che ha attraversato anche ieri, lo rende tranquillo l’atteggiamento di grande serietà avuto dalla squadra”.

