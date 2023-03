Napoli, Lozano torna in gruppo. Per Kim e Meret solo una parte di allenamento con la squadra 

Il report della seduta del mattino a Castel Volturno. Il portiere e il difensore hanno svolto anche lavoro individuale. Per Raspadori personalizzato in campo.

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento del mattino al centro sportivo di Castel Volturno con alcune informazioni riguardanti i giocatori infortunati. Dalla nota del club si evince che Kim e Meret sono stati impegnati in parte con il gruppo e in parte con lavoro individuale in campo. Torna invece a disposizione di Spalletti Lozano, che oggi si è allenato di nuovo regolarmente in gruppo. Per Raspadori, lavoro personalizzato in campo.

Di seguito il report del Napoli.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Eintracht Francoforte, ritorno dell’ottavo di finale di Champions League in programma mercoledì allo Stadio Maradona (ore 21). La squadra ha iniziato la seduta con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercitazioni su calci piazzati, seduta tecnico tattica e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con esercitazione tattica a campo ridotto. Raspadori ha fatto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto tutto il lavoro in gruppo. Kim e Meret hanno svolto prima parte di lavoro in gruppo e seconda parte allenamento individuale.

ilnapolista © riproduzione riservata