Napoli-Lazio, tre tifosi biancocelesti arrestati per lancio di materiale pericoloso

“Grazie alla visione delle immagini registrate della videosorveglianza, la Digos ha individuato i tre autori delle accensioni e dei lanci degli artifizi pirotecnici”

Un’agenzia dell’Ansa riporta dell’arresto di tre tifosi della Lazio che ieri sera durante la partita al Maradona contro il Napoli, avrebbero lanciato dei petardi in direzione dei tifosi di casa.

I numeri ufficiali parlando di diversi fumogeni lanciati e 9 petardi e uno di questi è finiti all’interno della settore inferiore della curva A. Un 21 è rimasto ferito da un petardo, come riportavamo già ieri sera:

“Fin dai primi minuti, come riporta Calciomercato.it c’è stato un lancio di petardi da parte dei tifosi laziali dalla curva ospiti nei confronti dei supporters napoletani. Il lancio è cominciato nella prima frazione di gioco verso i tifosi napoletani in Curva A, i supporters azzurri presto risposto rispedendo i petardi verso i tifosi biancocelesti. Nessuno è intervenuto. Dazn, come da regolamento in questi casi, ha oscurato le immagini durante la diretta televisiva.”

Scrive Ansa:

“Personale della Digos, anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, ha individuato tre autori delle accensioni e dei lanci degli artifizi pirotecnici. Un 22enne di Velletri e due romani di 24 e 35 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono stati arrestati per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive; nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo.”

Oltre ai tre arresti, sono scattate diverse denunce e sanzioni. 18 persone sanzionate dagli agenti del Commissariato San Paolo di Napoli per possesso di sostanze stupefacenti, 8 persone sono state denunciate, di età compresa fra i 17 e 43 anni, di cui 5 per aver scavalcato alcuni settori dell’impianto sportivo, una denuncia per aggressione a uno steward e una per aver lanciato una bottiglia contro il pullman della Lazio.

