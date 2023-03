Mourinho: «il Bayern in panchina ha Sané, Mané e Gnabry. Stasera me ne bastava uno»

«Il risultato è buono se non prendiamo tre gol là. È una settimana complessa, ci sarà anche la Lazio. Il primo gol l’ho visto ieri in allenamento»

José Mourinho commenta la vittoria per 2-0 sulla Real Sociedad.

Real Sociedad aveva sempre segnato e vinto in trasferta

«Empatia dei ragazzi in campo ha funzionato, molto difficile giocare contro un rombo, atto contro Empoli e Salisburgo, bisogna avere mentalità forte quando non hai tanta palla. Secondo gol può essere importante, è arrivato in un momento importante.

Nel 2023 la Roma all’Olimpico sette partite sette vittorie, 11-0 gol

«Il merito è loro come squadra, portiere para tanto, difensore centrale grade lavoro, ma la squadra difende sempre come squadra sennò si è sempre in difficoltà. Come lavoro Paulo (Dybala, ndr) dal punto di vista difensivo dice tutto, è la fase difensiva è la sua fragilità. Abbiamo i nostri limiti ma facciamo dei nostri limiti la nostra forza. Risultato è buono se là non ne prendiamo tre.

Bergomi: per il rombo è difficile andare a prendere i quinti o uno esterno come Dybala. Si è visto sul vostro primo gol.

«L’ho vista ieri in allenamento. Abbiamo giocato con due quinti freschi, El Shaarawy è un giocatore che fa gol. Ci piace giocare contro rombo dal punti di vista offensivo. Nel secondo tempo mi è mancata un pochino la palla. Sono contento con tutto quello che i ragazzi che hanno fatto, non posso chiedere di più. È comunque una settimana pericolosa, si accumulerà la stanchezza. Si giocherà contro la Lazio, per me è come giocare contro Milan e Juventus ma questa città è pericolosa in questo senso. A San Sebastian è molto difficile sapendo che pochi giorni dopo giocheremo contro la Lazio.

«Non è stato facile scegliere questa formazione, in panchina abbiamo un solo attaccante (Belotti), Solbakken non è nella lista Uefa. Nella parte finale della partita mi sono ricordato che il Bayern aveva in panchina Manè, Sané e Gnabry. Ne vorrei uno solo di loro, con uno di questi vinciamo di più. Adesso abbiamo il Sassuolo che gioca tanto.

