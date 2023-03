Lozano non preoccupa, ma Spalletti non rischia: contro l’Atalanta spazio a Politano (CorSport)

L’allenatore monitorerà le condizioni del messicano in vista del match di Champions con l’Eintracht. Zielinski in vantaggio su Elmas a centrocampo

“Spalletti rischia di perdere Lozano per la partita di sabato con l’Atalanta”. Lo scrive il Corriere dello Sport, commentando lo stop del messicano in allenamento per un risentimento muscolare. Ieri il report dell’allenamento del Napoli ha certificato la diagnosi. Nulla di grave, scrive il quotidiano sportivo, ma probabilmente l’allenatore deciderà di risparmiare Lozano per poterlo utilizzare mercoledì in Champions, contro l’Eintracht. Dunque sabato, al momento, è in pole Politano per una maglia da titolare.

“Nulla di preoccupante, ma le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni e con la Champions all’orizzonte, mercoledì il ritorno degli ottavi contro l’Eintracht, è probabile che Lozano non venga rischiato con la prospettiva di riaverlo a disposizione per la partita contro i tedeschi. Nel caso, pronto Politano che ha giocato l’ultima da titolare in campionato il 17 febbraio contro il Sassuolo”.

Per il resto, non dovrebbero esserci novità nell’undici che Spalletti manderà in campo al Maradona. La scelta dovrebbe ricadere ancora una volta sui titolarissimi, come scritto già ieri dal quotidiano sportivo. L’unico ballottaggio è a centrocampo, tra Zielinski e Elmas, con il polacco in vantaggio sul macedone.

“Elmas prova a convincere Spalletti, anche se Zielinski resta in vantaggio”.

Questo il report del Napoli in cui il club ha annunciato l’infortunio di Lozano:

“Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione di possesso palla. Successivamente partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di seduta con sviluppi offensivi e conclusioni in porta. Giacomo Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Si ferma invece il messicano Hirving Lozano che ha svolto lavoro differenziato per un risentimento muscolare. Assente Victor Osimhen in permesso”.

