L’Atalanta gli infortuni per la partita contro il Napoli: non ci saranno Koopmeiners e Zappacosta

Sono ben sei i giocatori infortunati per la Dea che si trova a dover affrontare la trasferta in terra campana senza i suoi migliori interpreti

L’Atalanta si inizia a preparare alla sfida contro il Napoli in programma questo sabato pomeriggio allo stadio Maradona. Gasperini, però, non avrà a disposizione due pedine fondamentali nel suo scacchiere come Koopmeiners e Zappacosta. L’olandese, metronomo della Dea non prenderà parte alla partita contro i partenopei in seguito ad una lesione di primo grado della giunzione muscolo-tendinea della gamba destra rimediata nella scorsa gara contro l’Udinese. L’infortunio di Koopmeiners metterà a dura prova il centrocampo dell’Atalanta dato che ricopre un ruolo di prim’ordine per Gasperini. In questa stagione il centrocampista olandese è sceso in campo in tutte le gare ma l’infortunio lo costringerà a saltare l’importante sfida al Maradona. In questa stagione Koopmeiners ha già segnato 6 gol e fornito 3 assist.

I tempi di recupero stimati dall’infermeria dell’Atalanta parlano di un rientro in campo solo a partire dal mese di aprile. Per quanto riguarda invece la situazione legata a Davide Zappacosta, il laterale è uscito dolorante dal riscaldamento pre partita e non è sceso in campo contro l’Udinese. Zappacosta potrebbe tornare a disposizione di Gasperini per la gara di Napoli ma il suo utilizzo è ancora incerto.

Gasperini, quindi, si trova di fronte a delle scelte complicatissime che potrebbero pregiudicare la gara. L’Atalanta infatti a Napoli potrebbe non contare nemmeno su Zapata, Palomino e Scalvini. I tre giocatori sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni e potrebbero non risultare nell’elenco dei convocati. I seguenti nomi si uniscono a quello di Hateboer, già ai box da diverse settimane dopo la rottura del legamento crociato che ha messo fine alla sua stagione.

ilnapolista © riproduzione riservata