Lahm: «Il Psg spende tanti soldi ma non ha qualità»

A L’Equipe: «Verratti ne è un esempio, non è integrato in squadra. Non riesco a imaginare come Mappe possa avere una carriera vincente al Psg»

L’ex capitano del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, Philip Lahm, ha dato il suo punto di vista a L’Equipe in merito all’eliminazione del Psg dalla Champions League per mano dei bavaresi. Secondo Lahm il Psg non ha espresso tutto il suo potenziale nel doppio confronto ma non c’è nulla di sorprendente vista la tendenza dei parigini ad uscire nelle prime fasi della più grande competizione europea:

“È stata una delusione. Ma allo stesso tempo non ci sono sorprese, perché l’eliminazione anticipata del Psg dalla Champions League è un evento ricorrente. Il club ha raggiunto la finale per la prima volta nel 2020, in piena pandemia (0-1 contro il Bayern) .Quest’anno, il PSG ha perso due volte contro il Bayern senza segnare un solo gol (0-1, 0-2) . Il club parigino ha un problema di fondo”.

L’ex capitano trova in Verratti uno dei principali artefici della disfatta del Psg:

“Marco Verratti ne è un esempio. È un buon calciatore, sicuro con la palla e preciso nei contrasti. Uno dei migliori giocatori della Nazionale italiana. Ma nel Psg non ha alcun legame con i suoi compagni di squadra. Nella gara di ritorno a Monaco perde palla su azione facendo prendere gol alla sua squadra. Ha corso troppi rischi. Il Psg non è una squadra”.

Lahm su Mbappé:

“Il caso di Kylian Mbappé è una storia a sé. Ha indubbiamente le qualità di un giocatore di livello mondiale e domina il campionato nazionale. Ma il suo talento non è integrato con il resto della squadra. Non riesco a immaginare come la carriera di Mbappé possa essere vincente a Parigi”.

Per Lahm il Psg è solo una squadra di giocatori strapagati che attirano l’attenzione, ma funzionano solo in termini economici:

“Questa squadra dai prezzi esorbitanti ricorda un grande magazzino di lusso, espone pezzi preziosi che sono ammirati da tutti, ma che nessuno può permettersi. Attira l’attenzione ma funziona solo economicamente. Se stai spendendo così tanti soldi ma la qualità non c’è, non è un buon segno”.

Da un punto di vista politico, l’investimento del PSG potrebbe aver dato i suoi frutti:

“Il Qatar, proprietario del club, ha utilizzato Parigi, l’Europa e i giocatori per la sua politica di sicurezza e le sue ambizioni geopolitiche. Così va il mondo. E il Qatar ora è interessato al Manchester United. Ma il calcio è un’altra cosa, ci sono valori da rispettare. Una squadra può funzionare solo attraverso la cooperazione e la solidarietà. Questi sono i valori che ci sono in Europa ma il Psg non li condivide. Ecco perché questo club rimane un esperimento incompiuto.

