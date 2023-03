L’agente di Kvara: «Il Siviglia aveva chiuso l’accordo a 6 milioni, ma Monchi disse no»

Al programma Pedro Pablo Parrado: «Si parlava anche di Valencia e Levante. Oggi vale 100 milioni di euro, penso che finirà per giocare in Premier».

L’agente di Kvara, Pablo Ceijas, ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma spagnolo Pedro Pablo Parrado. Le riporta Mundo Deportivo. Il procuratore ha raccontato che il Siviglia aveva quasi chiuso l’accordo per accaparrarsi il georgiano per 6 milioni di euro ma il direttore sportivo del club, Monchi, disse di no. L’agente non ha specificato in quale anno Kvara è stato vicino al Siviglia, ma è capitato alcuni anni fa. Si parlava anche dell’interesse di Levante e Valencia. Il Siviglia era già coperto in quel ruolo e Monchi riteneva che il georgiano non potesse aggiungere nulla. L’agente di Kvara ha dichiarato che oggi il georgiano vale almeno 100 milioni di euro e che con ogni probabilità finirà in Premier League: l’unico campionato che può permettersi di sborsare una cifra così esorbitante per ingaggiare l’attaccante del Napoli.

Di seguito le parole dell’agente di Kvara.

«Si parlava di Valencia, Levante e Siviglia: circa 6 milioni di euro. Il Siviglia era il club a cui era più vicino e Monchi lo bocciò. Era una posizione in cui il Siviglia era coperto e non si vedeva cosa potesse aggiungere il giocatore. Questo giocatore ora vale 100 milioni di euro. Potrebbe giocare tranquillamente per il Real Madrid o il Barça, ma penso che finirà per giocare in Premier, che è quella che può pagare quei soldi».

