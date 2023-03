La Sindrome di Procuste del calcio italiano: sminuisce il campionato per delegittimare il Napoli

Come si a fa a dire che la Serie A è scarsa se i club italiani, quest’anno, nelle competizioni continentali vanno decisamente meglio?

Il calcio italiano soffre della Sindrome di Procuste: sminuire il campionato per delegittimare o far apparire mediocre la grandezza dell’impresa del Napoli. Da più parti si evidenzia una mediocrità del pallone italico senza alcun fondamento numerico. Uno dei paradossi dell’informazione nasce dall’esaltazione delle italiane in Europa e dunque la domanda è lecita: come si a fa a dire che la Serie A è scarsa se i club dello stivale, quest’anno, nelle competizioni continentali vanno decisamente meglio? Mistero o malafede in entrambi i casi incoerenza o superficialità di pensiero. Lo scorso anno, dopo 26 giornate, il Milan conduceva il campionato con 56 punti, Juventus (senza penalizzazione) Lazio e Roma contavano sei punti, l’Inter quattro punti in più rispetto a quest’anno. E’ evidente che le altre stiano viaggiando addirittura meglio mentre sono solo le milanesi a singhiozzare rispetto alla scorsa stagione. Il Napoli invece sta stracciando il campionato soprattutto poiché ha in campo con continuità il migliore Osimhen, ha una panchina all’altezza dei titolari, ha dalla sua una programmazione societaria che fa a meno del fascino del colpo da prima pagina, è bada alla sostanza e alla necessità del proprio allenatore. Delegittimare il campionato solo perché i bianconeri sono fuori (sul campo prima ancora che in tribunale) e con loro le milanesi dalla lotta al titolo è un’ infantile ricerca di sabbia per sotterrare le griglie fallate di inizio estate. Per il resto, gli analisti saranno lieti di tenere lezioni sulla Sindrome di Procuste.

