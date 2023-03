Guardiola: «Il Napoli è la squadra più forte quest’anno in Europa, somiglia molto all’Arsenal» 

A Sky Sport: «In Inghilterra De Zerbi sta facendo un calcio meraviglioso. La sostituzione di Haaland? Così avrà più stimoli per superare il record di Messi».

Il Manchester City di Pep Guardiola ha battuto il Lipsia 7-0. Cinque dei sette gol li ha segnati Haaland. Al termine del match, l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Guardiola ha parlato innanzitutto del suo centravanti.

«È importante che abbia toccato 30 palloni. Il problema è che prima a volte faceva 5 gol e ne toccava 7 e a me non piace il centravanti punta che resta là, io lo voglio coinvolgere nel gioco. E’ qui per fare gol e lo vogliamo così ma ho sempre pensato che hai più opportunità di fare gol quando sei coinvolto nel processo difensivo e offensivo, piano piano ci sta riuscendo».

Anche Messi con Guardiola in panchina segnò 5 gol. Haaland avrebbe voluto battere il record e segnarne 6, ma Guardiola lo ha sostituito. L’allenatore ha spiegato perché.

«Haaland è giovane, adesso ha un motivo di più per superare il record di Leo, se lo fa ora invece non avrà altri stimoli. L’allenatore non fa niente, ho avuto la fortuna di avere Messi e ora Haaland: hanno una mentalità strepitosa. Haaland è un ragazzo eccezionale, solare, scherza e ride con tutti, ha una mentalità incredibile quando c’è da lavorare. Se si parla di numeri è strepitoso, nessuno può competere con lui».

A Guardiola è stato chiesto del calcio italiano, che ha due squadre ai quarti di Champions (Inter e Milan) con il Napoli che oggi pure potrebbe centrare l’obiettivo. L’allenatore ha incoronato la squadra di Spalletti come quella che fa il miglior calcio in Europa al momento.

«Il calcio italiano rinato? Mi fa molto piacere perché ho vissuto due anni di Italia e ho tanti amici lì, soprattutto bresciani. Mi fa piacere, ma non è una casualità: il Napoli forse è la squadra più forte quest’anno in Europa, come gioco somiglia molto all’Arsenal. Anche il Milan è tornato, l’Inter si è qualificata, e poi abbiamo qua un vostro allenatore, Roberto De Zerbi che sta cambiando tante cose nel calcio inglese facendo un calcio meraviglioso. Tutte le cose belle che passano in Italia mi fanno felice ma penso che andrò lì in vacanza non ad allenare».

ilnapolista © riproduzione riservata