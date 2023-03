La Prefettura può ancora bloccare la trasferta a Napoli dei tifosi dell’Eintracht (CorSport)

Convocato per oggi un comitato per l’ordine e la sicurezza per fare il punto sulla vicenda. Probabile ricorso contro la sentenza del Tar

Ieri il Tar Campania ha accolto il ricorso dell’Eintracht e autorizzato la trasferta a Napoli dei tifosi tedeschi per la partita di Champions di mercoledì al Maradona. Ma non è ancora scritta l’ultima parola. La Prefettura può ancora intervenire a vietare la vendita dei biglietti ai tedeschi da parte del Napoli. Una riunione è già in programma per oggi.

Il Corriere dello Sport scrive:

“La Prefettura di Napoli potrebbe opporsi. È stato convocato per oggi un comitato per l’ordine e la sicurezza per fare il punto”.

La Gazzetta dello Sport:

“Tuttavia, è probabile che la Prefettura presenterà ricorso contro la sentenza e quindi una decisione definitiva ci sarà lunedì o martedì”.

La motivazione data dal Tar nell’annullare il blocco alla trasferta dei tifosi dell’Eintracht era stata che

“il “pericolo” per la sicurezza pubblica resta solo genericamente prospettato, ma di fatto, in assenza di ulteriori e concreti elementi predittivi, predicabile per tutti gli eventi sportivi del genere di quello che ne occupa e dunque non utilizzabile per la validazione di misure del genere di quella impugnata”.

Il Napoli ha fatto sentire la sua voce con un comunicato:

“Il Calcio Napoli è fortemente preoccupato per la decisione di dare accesso ai tifosi tedeschi in occasione del prossimo incontro di Champions League Napoli-Eintracht del 15 marzo. La preoccupazione nasce dalla possibilità concreta di disordini che potrebbero crearsi, come evidenziato dal Comitato di analisi sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. Questa decisione è stata presa dalla V sezione del TAR della Campania presieduto dalla dottoressa Abruzzese, che si assumerà la responsabilità di quanto potrà succedere. La decisione, si sottolinea, è stata presa indipendentemente dalle valutazioni tecniche degli organismi a ciò deputati”.

