La Juve considerava Dybala rotto, e ha speso 10 milioni per Pogba: 35 minuti in 37 partite (Gazzetta)

La Juve decise di non rinnovare l’argentino per la sua fragilità fisica e si puntare sul francese, che non vuole nemmeno rinunciare ai bonus

Pogba era venuto alla Juventus per rilanciarsi e invece la sua stagione, scrive la Gazzetta dello Sport, si è trasformata in un calvario. Anche ieri è stato nuovamente assente per infortunio. Si teme uno stiramento che lo terrà lontano dai campi per un mese. Oggi sarà sottoposto agli esami. La rosea scrive:

“Pogba ha saltato 34 partite su 37, giocando solo 35’. È stato convocato tre volte e una (col Monza) è rimasto per 90’ in panchina”.

La Juve è molto infastidita, anche perché aveva deciso di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala perché preoccupata della fragilità fisica dell’argentino, ma si ritrova a pagare lo stesso stipendio a Pogba che non gioca praticamente mai.

“Inutile dire che la Juve oltre a essere preoccupata è anche infastidita. Che Pogba non fosse integro lo si capiva dalle sue ultime stagioni allo United, tormentate dagli infortuni. Il club bianconero però aveva deciso di investire su di lui approfittando dell’occasione a parametro zero, garantendogli un ricco e lungo contratto: il Polpo guadagna 8 milioni di euro più 2 di bonus per 4 anni (fino al 2026), la stessa cifra che la Juventus aveva deciso di corrispondere a Dybala prima di cambiare idea, non rinnovandogli il contratto”.

Il rinnovo con Dybala non era arrivato anche per i dubbi sulla sua fragilità fisica. E’ paradossale che Pogba sia stato così martoriato dagli infortuni mentre Dybala brilla con la Roma.

“Tra i motivi del divorzio dalla Joya c’era anche (e soprattutto) la sua fragilità, il paradosso è che l’argentino è stato rimpiazzato da uno ben più latitante”.

Non solo. Il futuro di Pogba è un’incognita.

“La vecchia dirigenza aveva tentato un approccio con il giocatore perché rinunciasse almeno ai bonus di squadra, quelli che prendono tutti pure senza giocare, senza però ottenere alcuna apertura. La nuova potrebbe tornare alla carica, soprattutto se questo stop dovesse essere lungo”.

