Mourinho ha detto a Serra nello spogliatoio: «Non sei un uomo» (la Corte d’Appello)

Le motivazioni della squalifica di due giornate: “L’atteggiamento dell’allenatore è da stigmatizzare, soprattutto per quel che è avvenuto fuori dal campo”

La Corte d’Appello ha pubblicato le motivazioni dietro alla conferma della squalifica dell’allenatore della Roma. Mourinho era stato squalificato dopo l’acceso diverbio avuto con il quarto uomo Serra durante Cremonese-Roma del 28 febbraio scorso.

Dopo la conferma delle due giornate di squalifica, di seguito alcuni estratti del comunicato della Corte d’Appello che spiega il perché della squalifica:

“Tutto quanto raccolto non offre evidenze certe per ribaltare – segnatamente rispetto alla valutazione della condotta tenuta del sig. Mourinho – la decisione del giudice di prime cure, non può in alcun modo revocarsi in dubbio che l’atteggiamento dell’allenatore della compagine capitolina, per quanto di competenza di questa Corte, sia da stigmatizzare, non soltanto con riferimento a quanto avvenuto sul terreno di gioco, ma anche e soprattutto in merito al comportamento da questi tenuto al termine dell’incontro, ben quarantacinque minuti dopo l’espulsione, argomenti questi che non lasciano alcun margine neanche per ridurre la sanzione irrogata, posta, altresì, la recidiva del reclamante.”

Le motivazioni continuano precisando alcuni aspetti della decisione presa nei confronti di Mourinho:

“In primo luogo, va chiarito che l’ambito di competenza del giudizio sportivo di primo e secondo grado è inerente, in via esclusiva, alla gara e non ha a oggetto profili strettamente disciplinari, segnatamente quanto alla condotta del sig. Serra, peraltro già all’attenzione dell’organo requirente”.

Le motivazione della Corte chiariscono anche cosa è accaduto all’interno dello spogliatoio degli arbitri, dove sarebbe continuato il diverbio fra Serra e Mourinho:

“Tutta la quaterna arbitrale ha poi ulteriormente confermato quanto redatto nel referto di gara in merito al comportamento gravemente irriguardoso tenuto dal sig. Mourinho negli spogliatoi. […] Il sig. Mourinho all’interno dello spogliatoio, a fronte della semplice negazione da parte del sig. Serra delle accuse a lui rivolte, indugiava in espressioni offensive («sei un bugiardo», «non sei un uomo») ovvero gravemente allusive sulla presunta parzialità del suddetto ufficiale di gara («mi hai fatto buttare fuori perché sei di Torino e domenica c’è Roma – Juventus»). Rispetto a tale ulteriore segmento della condotta in addebito assuma, comunque, valenza neutra il preteso atteggiamento irriguardoso che il sig. Serra avrebbe tenuto al 2° minuto di gioco del secondo tempo“.

E infine:

“Tenuto conto di tutto quanto fin qui esposto nemmeno può essere revocata in dubbio l’equità sottesa alla sanzione comminata dal Giudice sportivo che, evidentemente valutando tutte le circostanze del caso concreto, ha contenuto la reazione punitiva nella sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara con ammenda di € 10.000,00“.

