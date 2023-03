I giocatori del Napoli in nazionale: Osimhen e Zielinski sconfitti

La Polonia ha perso 3-1 con la Repubblica Ceca, la Guinea ha battuto la Nigeria. Pari del Camerun di Anguissa

Piotr Zielinski, centrocampista azzurro, ha infatti ha disputato la sfida di qualificazione ad Euro 2024 con la sua Nazionale ma è uscito sconfitto dal terreno di gioco contro la Repubblica Ceca. Passo falso pesante quello incassato dalla Polonia di Zielinski nell’esordio per le qualificazioni a Euro 2024. Ora il cammino per accedere alla manifestazione europea diventerà sicuramente più tortuoso.

La formazione polacca ha perso per 3-1 e non ha di certo cominciato con il piede giusto, dopo questa sconfitta infatti Lewandowski e compagni sono all’ultimo posto per differenza reti. Nonostante sia solo l’inizio delle qualificazioni, il rischio di rimanere fuori con queste sconfitta è sempre molto alto.

Sorprendente sconfitta per la Nigeria di Victor Osimhen che esce sconfitta dopo la partita contro la Guinea, terminata 0-1. Il bomber del Napoli ha giocato tutta la partita non riuscendo a dare il proprio contributo in zona gol come ha abituato i tifosi in campionato.

Il centrocampista del Napoli, Zambo Anguissa, ieri sera ha giocato nell’incontro di qualificazione alla Coppa d’Africa Camerun-Namibia terminato 1-1.

